В день выборов проведут и всеукраинский опрос. Пока не известно о чем

В день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос. Гражданам предложат ответить на пять вопросов.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В обращении он напомнил, что Верховная рада пытается закрепить механизм народовластия соответствующим законом.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, что раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — отметил Зеленский.

Он также объяснил важность этого опроса фразой «будет так, как решишь ты». В то же время он подчеркнул, что сами вопросы станут известны позже. // РБК-Украина