В Днепре и области разыскивают подозреваемого в покушении на убийство (фото)

Полиция Никополя разыскивает подозреваемого в покушении на убийство местного жителя. После совершения преступления злоумышленник стал скрываться от органов досудебного расследования.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Разыскиваемый — Султан Тапаев, 1990 года рождения. Он обоснованно подозревается в покушении на убийство 44-летнего жителя Никополя. 21 января около 20 часов вечера между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый несколько раз выстрелил в голову потерпевшего. С пулевыми ранениями последнего доставили в больницу.

Если вам известна какая-либо информация о месте пребывания подозреваемого, просим обратиться по телефонам: (066) 855 22 39, (095) 785 56 85 или 102.