В каких случаях делают рентген зубов и  опасная ли эта процедура

Рентгеновское изображение зубов позволяет проводить точное обследование стоматологических заболеваний, которые трудно обнаружить другими способами, и планировать лечение. Поэтому рентген зубов в сочетании с тщательным стоматологическим осмотром является основой для достоверной диагностики и качественной стоматологической помощи.

Такая процедура в стоматологии означают, что пациент подвергается воздействию рентгеновских лучей. Некоторых людей это пугает. И хотя риск всегда низкий, но вы, как пациент, должны знать, что он означает. Специалисты клиники Dental Center рассказывают что такое рентген зубов и опасная ли эта процедура.

Цель рентгена

Рентгеновские лучи используются для получения изображений внутренней части тела. Когда делается снимок, человек подвергается воздействию рентгеновского излучения. Эти изображения необходимы, чтобы иметь возможность обнаруживать заболевания или помогать при определенных методах лечения.

Рентгеновское изображение часто имеет решающее значение для постановки правильного диагноза, который важен для пациента. Стоматология всегда работает по принципу, что польза от рентгенологического исследования должна быть значительно больше рисков.

Лечащий стоматолог решает в каждом конкретном случае, необходимо ли рентгенологическое исследование и какой метод следует использовать. Поэтому для рентгенологического исследования всегда требуется направление от стоматолога или врача, – отмечают єксперті клиники Dental Center.

В стоматологии существуют различные методы рентгенологических исследований

Внутриротовая рентгенография

Внутриротовая рентгенография является самым распространенным рентгенологическим исследованием в Украине. Обычно его используют для выявления раннего кариеса или признаков заболеваний пародонтозом. Рентгеновские лучи, проходящие через зубы, улавливаются пленкой, цифровым датчиком или эквивалентным приемником, который помещается у пациента во рту.

Внутриротовое рентгенологическое исследование приводит к чрезвычайно низкой дозе облучения по сравнению с другими рентгенологическими исследованиями.

Профильный рентген

Иногда стоматологу может понадобиться сделать профильную рентгенографию (цефалографию), которая обычно используется в ортодонтии или для определения положения верхней и нижней челюстей по отношению друг к другу. Рентгеновский профиль примерно соответствует излучению четырех внутриротовых рентгеновских лучей.

Панорамный рентген

Существуют и другие более комплексные рентгенологические исследования, такие как панорамная рентгенография, при которой весь прикус и окружающие его структуры отображаются на одном изображении. Он используется, среди прочего, для отслеживания развития прикуса у детей и молодых людей или для обзора челюстей и зубов.

Одно панорамное изображение примерно соответствует излучению десяти внутриротовых рентгенограмм.

КЛКТ (Дентальная томография)

Дентальная томография (КЛКТ -Конусно-лучевая компьютерная томография) используется для получения трехмерных изображений. Область исследования трехмерных изображений может варьироваться по размеру от отдельных зубов до всего черепа и используется, например, для исследований перед операцией, перед лечением зубных имплантатов или когда не достаточно обычных рентгеновских снимков. КЛКТ — это оборудование в стоматологии, которое дает наибольшую дозу облучения и в то же время больше всего информации. КЛКТ-обследование примерно соответствует дозе облучения от 40 до 60 внутриротовых рентгенограмм.

Различные дозы облучения – сравнение

Хотя польза от рентгенологического исследования велика, теоретически можно рассчитать небольшой повышенный риск. Выражение «эффективная доза» используется для обозначения того, насколько велик риск исследования, и измеряется в миллизивертах (мЗв).

Естественный радиационный фон, который мы ежедневно получаем из космоса, собственного тела и земли (без учета радона), дает годовую дозу облучения 1-2 мЗв, что в час соответствует дозе облучения 0,0001-0,0002 мЗв.

Дозу облучения 0,0001 мЗв можно сравнить со стандартным внутриротовым рентгенологическим исследованием зубов с двумя изображениями, что дает приблизительную дозу облучения 0,005 мЗв, или с перелетом в Нью-Йорк (в один конец), который дает приблизительную дозу облучения 0,05 мЗв, или маммографическое обследование (скрининг) дает примерную дозу облучения 0,2 мЗв.

Воздержание от обследования обычно сопряжено с гораздо большим риском для здоровья. Стоматологический персонал следит за тем, чтобы обследование было оправданным. То есть польза от обследования всегда превышает риск его проведения.

Не стесняйтесь обращаться к своему стоматологу, если у вас есть какие-либо вопросы.

Резюме