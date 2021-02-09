В Киеве на ремонт закрыли один из выходов станции метро «Контрактовая площадь»

В Киеве продолжают ремонт инфраструктуры столичного метрополитена. Так, вестибюль № 2 станции метро «Контрактовая площадь» (выход к улицам Верхний и Нижний Вал) временно не будет работать с 9 по 13 февраля.

Вестибюль № 2 станции метро «Контрактовая площадь» (выход к улицам Верхний и Нижний Вал) не будет работать с 9 по 13 февраля в связи с установлением новых турникетов. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры, передает Информатор.

В частности, на станции будут установлены новые контрольно-пропускные пункты, поддерживающих все современные способы оплаты проезда, в частности qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Такие турникеты уже работают на станциях «Площадь Льва Толстого», «Сырец», «Героев Днепра», «Харьковская». Также этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах.

КП «Киевский метрополитен» извиняется за временные неудобства во время монтажных работ. А также призывает пассажиров пользоваться бесконтактными способами оплаты и соблюдать карантинных мероприятий.