В Киеве отменят бесплатную парковку и введут дополнительную автофиксацию нарушений

В Киеве после ослабления карантина отменяют бесплатную парковку. Также планируют ввести дополнительную автофиксацию нарушений.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, — передаёт Информатор.

«Сегодня контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при департаменте транспортной инфраструктуры города. И для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов «Киев цифровой», — заявил Кличко.

По его словам, программа удобна для работы инспекторов и для автовладельцев. В ней есть интерактивная карта парковок столицы, сервисы оплаты за парковку и оплаты штрафов за нарушение её правил.

Мэр напомнил, что на время локдауна город принял решение временно сделать парковку бесплатной.

«После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения», — отметил Кличко.

Напомним, в Киеве на время локдауна отменили плату за парковку. Кроме того, в Украине запретили обустраивать площадки для парковки на тротуарах.