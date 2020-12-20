В Киеве пьяный следователь устроил опасное ДТП и угрожал свидетелям: фото и видео

В субботу, 19 декабря, в Киеве произошло очередное ДТП. На этот раз его виновником стал следователь Нацполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения — он на автомобиле Toyota влетел в другую машину.

Об этом рассказали в Telegram-канале «Киев Оперативный», где опубликовали соответствующие фото и видео.

ДТП произошло на пустой дороге на Косенко, 45, пьяный следователь Денис Карасев не удержал свой автомобиль Toyota с госномером KA0642AT и влетел в припаркованный Mercedes, а затем еще и в забор.

Однако признавать свою вину полицейский не захотел и начал угрожать свидетелям и патрульным, которые прибыли на место аварии. От прохождения теста на состояние опьянения — и на драгере, и у врача-нарколога — пьяный полицейский отказался, угрожая при этом свидетелям.

«Надеемся, сотрудники Главного управления полиции вправят ему мозги. Еще может выяснят откуда у следователя такой автомобиль, а прям круто было бы устроить служебную проверку по подобным правоохранителям», — добавили в сети.

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Апостроф