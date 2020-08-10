В Киеве состоялась акция за экстрадицию Коломойского в США (фото)

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В Киеве под посольством США в Украине состоялась акция за экстрадицию в Америку олигарха Игоря Коломойского, которому инкриминируют хищение и отмывание миллиардов долларов «ПриватБанка».

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Акция-протест состоялась, чтобы подтолкнуть украинские правоохранительные органы и президента Владимира Зеленского инициировать проверку фактов от ФБР, и если они подтвердятся привлечь к ответственности в Украине или экстрадировать Коломойского в США.

При этом активисты заявляют, что зная о его тесной дружбе с действующей властью, становится трудно поверить, что украинская власть будет помогать США в привлечении олигарха к ответственности.

Американская газета The Washington Post накануне сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюст США предъявил обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег.

Минюст США подал в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из “ПриватБанка”, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что это дело перспективное именно на территории США: с участием Коломойского или без него. Для олигарха это дело означает конфискацию всего имущества на территории США, а также арест за пределами Украины.

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