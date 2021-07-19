В Киеве утверждены новые парковочные зоны: платить придется больше

В столице утверждены новые парковочные зоны, соответственно парковка в центре Киева подорожает.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Зона I

Зона I, которая охватывает центр Киева и имеет самый высокий спрос на парковку, расширилась с 66 парковочных площадок на 1451 машиноместо до 224 паркоплощадок на 4320 автомобилей.

Также созданы «острова» І-й зоны внутри ІІ зоны — в районе «Караваевых дач» и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевской площади.

Зона II

Зона II (прецентр) уменьшилась с 247 паркоплощадок на 4856 машиномест до 123 площадок на 2847 автомобилей. При этом она расширилась географически. «Острова» ІІ Зоны также созданы внутри III Зоны – возле рынков «Троещина», «Лесной» («Юность»), авторынка, метро «Лесная» и музея «Пирогово».

Зона III

Зона III — это спальные районы с наименьшим трафиком.

«Определение новых зон опирается на профессиональный анализ данных от программного продукта Tomtom Move O/D – самого известного в мире источника статистики автомобильных поездок в крупных городах. Компания «А+С Украина» по заказу городских властей использовала данные для расчета и обоснования зонирования спроса на парковочные места», — информировали в КГГА.

Парковка в Киеве: как зависит цена от зоны

Тарифы за парковку в центре Киева выросли более чем втрое с 1 июля.

В I зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн/час (до этого действовал тариф 10 грн).

Во II зоне, на прилегающих к центру территориях, – 25 грн/час (ранее 7 грн).

В спальных районах города стоимость остается без изменений — 5 грн/час. // УНИАН