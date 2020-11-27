В моду возвращается Чикаго-style лихих 30-х прошлого века: чикагская мафия и роковые женщины

Особое место в стилистике современной моды занимает стиль лихих 30-х прошлого века: чикагская мафия, контрабандисты, роковые женщины и брутальные мачо. Чикагский стиль вернулся — ироничный налет чикагской романтики в кэжуал и офисных образах.

Брюки

Стильные брюки женские DRESSA с широкими штанинами, кюлоты и палаццо очень напоминают фото чикагских улиц первой трети ХХ века. С той поры в гардеробе модниц появились:

чиносы с отворотами;

карго с брутальными накладными карманами;

широкие полотняные брюки на кулиске;

клеш с разрезами.

Такой образ дополнят ироничные подтяжки, приталенный жилет в компании с белоснежной рубашкой, стильный блейзер из стрейч-коттона. Дополните образ добротными ботильонами и практичными лоферами на широком каблуке.

Юбки и блузки

Узкая модель-карандаш вышла из моды к началу 20-х и вернулась вместе с Диором. В промежутке дамы носили прямые юбки, годе и трапецию длиной чуть ниже колена. Идеальную компанию юбке-годе составит винтажная блузка с воротником аскот с цветочным принтом, арабесками, пейсли, в горошек. Для прямой юбки потребуется блузка рубашечного покроя или топ с рукавом-японкой и приталенный пиджак а-ля Шанель.

Драматизм образу добавят блузки насыщенных оттенков бордо, индиго, модели из черного шелка армани с поясами-бантами и эффектом запаха, асимметричным кроем. Дополните образ мокасинами или слипонами на танкетке и челси.

Платья

Символом чикагских вечеринок стали коктейльные платья – нарядные, украшенные пайетками, вышивкой и стеклярусом, сшитые из мягкого джерси, глянцевого атласа, бархата и велюра. В моде полуприталенные модели с коротким рукавом или без рукава, с соблазнительным вырезом, тонкими бретелями, кружевными вставками.

В моду вернулись платья на запах: элегантные, облегающие женскую фигуру, с мягкими складками и сложным кроем. Современной аллюзией на мужские пиджаки и дамские драпировки стали трендовые платья-пиджаки на крупных пуговицах и поясах-бантах.

Идеальный выбор для вечеринки в стиле Чикаго – платье-смок с ярусами бахромы, тонких нитей или стекляруса. Поддержат образ лодочки в винтажном стиле и босоножки с декором из перьев и стразов.