В Москве задержали 25 человек, которые посмели вытоптать на снегу слово «свобода» (фото)

По словам одной из задержанных активисток, это был художественный проект фотографа Эмми Америки.

В Москве задержали 25 человек, которые в форме ОМОНа написали на снегу слово «Свобода» и «охраняли» его.

Как рассказала The Village задержанная участница Арсения Филатова, это был художественный проект фотографа Эмми Америки.

«Мы не активисты, а лишь массовка для фотографии. Мы взяли костюмы в аренду, они без нашивок — в таких костюмах мужики ходят на рыбалку. Мы не предполагали, что нас задержат, потому что, во-первых, мы ничего незаконного не делали, не нарушали ничей покой, никому не мешали. И чтобы лишний раз никого не смущать, мы даже заказали автобус специальный, чтобы он нас довез до точки съемки, чтобы не светиться в форме, не ходить по городу», — заявила Филатова.

По словам девушки, полиция подошла к ним, не представившись, причин задержания не объяснила. И на данный момент они уже три часа сидят в автобусе у ОВД Крылатское. // УНИАН