В НБУ назвали головну умову для обміну значно пошкоджених банкнот гривні

Національний банк України зобов’язав уповноважені банки приймати у населення значно пошкоджені банкноти гривні. Вони мають їх передавати на дослідження до НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ, в інтерв’ю виданню The Page .

“Для відшкодування важливо, щоб збереглося не менше 55% купюри“, – сказав він.

За його словами, крім уповноважених банків, громадяни можуть звертатися зі значно пошкодженими банкнотами гривні до підрозділів НБУ в обласних центрах (Київ, Львів, Одеса, Хмельницький, Харків, Дніпро).

Як повідомив Строчков, інструктивний документ НБУ, в принципі, вимагає від заявника надання довідки про пожежу або інший нещасний випадок. “Але бувають ситуації, коли достатньо заяви людини, у якій вона самостійно описує обставини пошкодження грошей”, – повідомив чиновник.

Пошкодження при пожежах

Найбільш поширені випадки ненавмисного псування грошей в наших умовах пов’язані з пожежею і водою, сказав Строчков.

“Наші експерти розділяють банкноти, які склеїлися або спеклися, і перераховують їх. Але ми радимо людям самостійно цього не робити, а принести пошкоджені гроші в такому вигляді, як їх знайшли. Тоді, наприклад, ми бачимо з точки зору характеристик пошкодження, що готівка була пошкоджена, коли зберігалася однією групою. В таких випадках, як правило, є шанс відшкодувати людині практично повну суму”, – розповів він.

За його словами, найбільша сума відшкодування – майже 1,5 млн гривень. “Цей випадок стався до повномасштабної війни. Гроші перевозили в машині, яка потрапила в ДТП і загорілася. Готівку нам принесли в обгорілих коробках, в яких її витягли з авто. Банкноти постраждали не лише від вогню, а й від піни з вогнегасника. Ми розділяли купюри десь 15 робочих днів і врешті-решт обміняли ці гроші. А найменші компенсовані суми – одна та дві гривні”, – повідомив Строчков.

Обмін купюр

Нагадаємо, значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу можна віддати на дослідження для відшкодування збитків. Відшкодовується вся сума грошових знаків національної валюти.

Звертатися потрібно до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Харківській Хмельницькій, та Львівській областях.

В інших регіонах можна звертатися до уповноважених банків (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк, ПУМБ).