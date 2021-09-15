В ОРДЛО среди учащихся и преподавателей ВУЗов, имеющих паспорта РФ, распространяют анкеты «сторонников» Единой России.

Добровольно принудительно. Давая понять, что получив паспорт, они уже должны новой Родине, и она спросит за невозврат должка.

Старосты и завкафедр должны будут отчитаться за гражданскую позицию своих подопечных, а последним придётся писать объяснительные, почему они не заполнили анкеты или не проголосовали.

В общем, ничто не проходит бесследно. Россия задаром никому ничего не даёт, за все взимает сторицей.

Кстати, пикантная особенность: «сторонник» ЕР не идентично «член» партии. Хотя, людям этого не объясняют. Даже в этом обман.

Сергей Гармаш