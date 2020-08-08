В прошлом году в акушерских стационарах оставили около 330 новорожденных

В 2019 году родители отказались от 326 новорожденных в акушерских стационарах.

Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Сведения о количестве детей, от которых отказались родители в акушерских стационарах. В 2019 году количество детей, от которых отказались родители — 326», — говорится в ответе на запрос.

Указано, что в 2019 году в Украине показатель отказов от детей составляет 1,11 ребенка на 1 тыс. родившихся живыми.

Сообщается, что в прошлом году больше всего младенцев бросили в Днепропетровской области — 46, городе Киев — 43 и Одесской области — 36.

Отмечается, что самый высокий показатель брошенных младенцев за последние 16 лет был в Украине в 2004 году — тогда отказались от 1549 детей за год.