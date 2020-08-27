В СБУ предлагают не допускать к выборам тех, кто сотрудничает с Россией

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает не допускать к выборам граждан, которые сотрудничают с Российской Федерацией. Также предлагают исключать из избирательных списков тех, кто имеет гражданство других государств.

Об этом Баканов заявил на совещании в ситуационном центре при Совете национальной безопасности и обороны Украины, передает пресс-служба СНБО.

«Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств», — говорится в сообщении.

Также, по словам Баканова, СБУ применит дополнительные меры для предотвращения любых попыток вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК. // РБК-Украина