В СБУ раскрыли многомиллионную махинацию по импорту грузовых автомобилей

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из таможенных постов Львовской области, которые были причастны к схеме незаконного ввоза автомобилей иностранного производства на территорию нашей страны.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на инфорацию СБУ.

По предварительной версии следствия, таможенники совместно с представителями аффилированных коммерческих и таможенно-брокерских структур, наладили противоправный механизм импорта грузовиков. Для реализации сделки они вносили недостоверную информацию в базы данных по VIN-кодам и регистрационным номерам автомобилей.

По предварительным данным, противоправная деятельность участников схемы нанесла ущерб государству на 17 млн гривен.

«Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства фигурантов, правоохранители обнаружили документы, флешносители, черновые записи и деньги, которые подтверждают сделку», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

На данный момент на 37 незаконно ввезенных грузовых автомобилей наложен арест с запретом ими распоряжаться.