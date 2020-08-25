В СБУ спростували «сенсацію» про плиту з іменами загиблих співробітників (фото)

Сьогодні окремі «експерти» поширили інформацію, що в Центрі спеціальних операцій «А» СБУ нібито демонтували та розбили плиту з іменами загиблих співробітників Служби. Однак ця «сенсація» не відповідає дійсності.

Насправді ж плита ціла і неушкоджена знаходиться в музеї ЦСО «А», як і емблема підрозділу. А образ Богородиці на території Центру спеціальних операцій було встановлено на прохання матерів і дружин загиблих Героїв. Адже саме Оранта є символом мудрості, єдності і материнського захисту воїнів від негараздів.

Ми пам’ятаємо кожного співробітника СБУ, який загинув, захищаючи цілісність і недоторканність України. І просимо окремих «експертів» не спекулювати на пам’яті загиблих Героїв.

Служба безпеки України