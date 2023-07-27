В світі існує помітна тенденція до перекваліфікації в сферу інформаційних технологій

Сфера IT є однією з найшвидше зростаючих галузей, і вона надає багато можливостей для роботи та кар’єрного росту, тому в світі існує помітна тенденція до перекваліфікації в сфері інформаційних технологій. Ця тенденція отримала додатковий поштовх в період пандемії ковіду й триває понині.

Завдяки поширенню цифрових технологій у всіх аспектах життя, компанії шукають кваліфікованих фахівців з інформаційних технологій для впровадження, розвитку та підтримки своїх проєктів та продуктів. Тому курси веб дизайну, програмування, цифрового маркетингу та бізнес-аналітики набули неабиякої популярності.

Як зазначають експерти Beetroot Academy, інтернет та онлайн-курси роблять навчання IT-професіям більш доступним та зручним для людей, які хочуть перекваліфікуватися. Вони можуть займатися самостійно, не залишаючи домівки. Багато позицій у сфері IT пропонують привабливі зарплати та додаткові переваги, що стає мотивацією для людей перекваліфікуватися у цю галузь.

Чим можуть бути корисні курси?

Так, наприклад, курси веб-дизайну можуть бути дуже корисними для тих, хто хоче стати веб-дизайнером або покращити свої навички в цій сфері. Курси забезпечують структуроване навчання, включаючи основи дизайну, веб-технології, типографіку, роботу з кольорами та іншими елементами, які впливають на вигляд і функціональність веб-сайту чи веб-додатку.

Багато курсів пропонують практичні завдання або проектні роботи, де студент зможете використовувати свої знання на практиці та розвивати вміння працювати з різними інструментами та програмним забезпеченням, таким як Figma, Adobe Photoshop, Maze design, Sketch тощо.

Після успішного закінчення курсу студент може додати свої проєкти до портфоліо, що зробить його здібності та навички більш привабливими для потенційних роботодавців.

Однак, варто зазначити, що успіх у веб-дизайні, як і в іншій сфері, залежить від пристрасності та самостійного дослідження. Курси – лише один із інструментів для досягнення успіху, але важливо продовжувати навчання, експериментувати та розвивати свої навички, щоб стати успішним спеціалістом, – зазначають експерти.

З яких причин люди намагаються отримати нову професію в сфері IT?

Ці фактори впливають на зростання популярності такої перекваліфікації. Багато людей роблять цей вибір, щоб змінити свою кар’єру, вдосконалити свої навички та забезпечити себе більш стабільним майбутнім на змінному ринку праці.

Експерти Beetroot Academy наводять кілька ключових причин, з яких люди вирішують отримати нову професію в сфері інформаційних технологій:

Зростання ринку. Сфера інформаційних технологій стає все більш розвиненою та зростаючою галуззю з багатьма перспективними робочими місцями. Люди намагаються знайти своє місце на цьому зростаючому ринку і забезпечити собі стабільну кар’єру. Високий попит на IT-фахівців Висока популярність цифрових технологій у сучасному світі створює попит на фахівців з інформаційних технологій. Підприємства та компанії активно шукають технічних спеціалістів, програмістів, веб-дизайнерів, аналітиків даних та інших фахівців з ай-ті для забезпечення свого розвитку та посилення конкурентоспроможності. Можливості для кар’єрного зростання. Галузь IT надає багато можливостей для кар’єрного зростання і розвитку. Завдяки широкому спектру сфер застосування технологій, люди можуть знаходити в IT різноманітні напрямки, що відповідають їхнім інтересам і навичкам. Зарплати та переваги. Багато робочих позицій у сфері IT пропонують привабливі зарплати та додаткові переваги, такі як гнучкий графік, можливість віддаленої роботи та соціальні гарантії. Задоволення від роботи. Люди, які цікавляться технологіями, можуть знаходити в IT задоволення від своєї роботи. Змога творчо підходити до вирішення завдань, розробляти нові продукти і розвивати інноваційні рішення може стати мотивацією для перекваліфікації в цій сфері. Реорієнтація кар’єри. Деякі люди вирішують перекваліфікуватися в IT, щоб змінити свою кар’єру та вийти на новий рівень у професійному розвитку. Вони можуть бачити в цьому можливість для збагачення досвіду та збільшення своїх кар’єрних можливостей.

Ці фактори можуть діяти окремо або разом, стимулюючи людей переучуватися з іншої професії в ай-ті або в іншу галузь, що відповідає їхнім потребам та амбіціям. Враховуючи всі ці чинники, експерти зазначають, що перекваліфікація в IT стає привабливим варіантом для багатьох людей, які бажають знайти стабільну та перспективну кар’єру у швидкозмінному сучасному світі.