В Украине до ноября продолжили адаптивный карантин и усилили ограничительные меры

Запрещена работа ночных клубов, проведение дискотек и концертов.

Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 октября. За соответствующий проект постановления проголосовали на заседании правительства 28 августа.

«Адаптивный карантин нам позволяет держать баланс между карантинными ограничениями и нормальной жизнью, при этом увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. Мы рассмотрим вопрос продления карантина еще на два месяца. Ограничение и зонирование по цветам будут действовать как минимум до 1 ноября», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, введены новые ограничительные меры для регионов «зеленой зоны».

«Предлагается усилить ограничительные мероприятия на территории регионов. Это связано с резким ростом заболеваемости и эпидрасследованиями, за счет которых видно, от чего рост. Предлагается усилить на зеленом уровне — запретить проведение дискотек, работу ночных клубов, работу заведений общественного питания с организацией досуга, запрет концертов, кроме проводимых учреждениями культуры и для которых концертная деятельность является основным видом деятельности», — сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также предоставляется право органам местного самоуправления на доступ к данным приложения «Действуй дома», чтобы выявлять контактных больных.

Напомним, что карантин длится в Украине с марта. С 22 мая карантин был изменен на адаптивный, а с 1 августа все регионы Украины поделили на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Зеленая зона предполагает нахождение в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий при условии не более 1 человека на 5 квадратных метров; работу кинотеатров с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Для желтой зоны (+ ограничения зеленой) запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничения желтой) запрещается деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. // LB.ua