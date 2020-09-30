В Украине новый рекорд по COVID-19: более 4027 случаев за сутки

По состоянию на утро 30 сентября в Украине подтверждено 4027 новых случаев коронавируса COVID-19. Это рекордный показатель суточной заболеваемости с начала вспышки в нашей стране.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (549), Донецкой области (345), Днепропетровской области (271), Львовской области (265), Киеве (219), Сумской области (215), Тернопольской области (211), Одесской области (179), Хмельницкой области (172), Черновицкой области (166), Волынской области (148), Киевской области (143), Черкасской области (141), Винницкой области (132), Полтавской области (124), Ивано-Франковской области (123).

За сутки скончались еще 64 человека. В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 4129 человек.

Выздоровели за сутки 2110 пациентов, что является рекордным показателем с начала вспышки коронавируса в Украине.

В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 92 360 пациентов.

Всего за время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 208 959 человек.

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 51 229 тестирований на коронавирус (из них 27 572 – методом ПЦР).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 6194 случая;

• Волынская область – 8059 случаев;

• Днепропетровская область – 5822 случая;

• Донецкая область – 3477 случаев;

• Житомирская область – 5923 случая;

• Закарпатская область – 9819 случаев;

• Запорожская область – 3995 случаев;

• Ивано-Франковская область – 13 700 случаев;

• Кировоградская область – 1108 случаев;

• г. Киев – 22 778 случаев;

• Киевская область – 9139 случаев;

• Львовская область – 20 350 случаев;

• Луганская область – 1049 случаев;

• Николаевская область – 3163 случая;

• Одесская область – 13 529 случаев;

• Полтавская область – 2231 случай;

• Ровенская область – 12 411 случаев;

• Сумская область – 4223 случая;

• Тернопольская область – 13 514 случаев;

• Харьковская область – 18 678 случаев;

• Херсонская область – 1134 случая;

• Хмельницкая область – 6068 случаев;

• Черновицкая область – 14 446 случаев;

• Черкасская область – 4022 случая;

• Черниговская область – 4127 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 30 сентября поступило 4551 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 275 229 сообщений о подозрении на COVID-19.