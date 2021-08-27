В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и туман (карта)

В Украине объявили I уровень опасности.

В Украине из-за ухудшения погоды и опасных метеорологических явлений объявили штормовое предупреждение. 28 августа во многих областях ожидаются дожди и туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«28 августа ночью в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительный дождь», — говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях ожидается туман. Видимость будет 200-500 м.

В связи с этим объявлен I уровень опасности.

Погода в Украине на выходных

По данным синоптика Натальи Диденко, температура воздуха 28 августа будет достигать +20…+26 градусов, на западе +18…+22 градуса, в восточных областях, южной части, в Днепре с районами будет +25…+30 градусов.

«Ближайшей ночью дожди пройдут на Волыни, Ривненщине, Житомирщине, Тернопольщине, в Хмельницкой и Черновицкой областях», — сообщила она и добавила, что днем в субботу существенные осадки повсюду в Украине маловероятны.

В воскресенье, по ее прогнозу, дожди ожидаются в западных, северных и части центральных областей. Температура воздуха 29 августа разбежится: жара на востоке, юге, в центре, а прохлада — на западе. В северных областях предполагается +25…+28 градусов. // УНИАН