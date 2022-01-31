В Украине с сегодняшнего дня невакцинированных медиков и коммунальщиков будут отстранять от работы

В Украине 31 января вступил в силу приказ Министерства здравоохранения № 2664 от 30 ноября 2021 года по расширению перечня организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться от COVID-19.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно приказу, в список тех, кто должен обязательно прививаться от COVID-19 на период действия карантина, который установил Кабинет Министров Украины для предотвращения распространения коронавируса, добавили работников:

— органов местного самоуправления;

— учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

— коммунальных предприятий и организаций.

Сотрудники этих учреждений, которые не введут по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается людей, у которых есть абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение, которое это подтверждает.

«В последние недели 2021 года и первые 2022-го фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом “Омикрон” в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно “Омикроном”, риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированными штаммом “Дельта”. При заражении “Омикроном” риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% — для тех, кто получил три дозы. Однако количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом возрастает, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.