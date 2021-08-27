С 2020 года в Украине все больше людей выбирают кремацию, чем захоронение в гробу. В некоторых местах захоронения в гробах все еще распространены, но за последний год, в связи с пандемией, во многих городах было замечено увеличение количества кремаций, особенно выросло количество кремаций в Киеве https://ritualburo.com.ua/kremaciya-kiev/, где ежегодно умирает около 30-ти тысяч человек.

Кремация, или сжигание тела, резко возросла в последние десятилетия, отмечают специалисты компании «Ритуал». Во время кремации тело умершего отправляется в крематорий, где сжигается дотла в специально приспособленных печах для кремации. По окончании кремации прах собирается в урну, выбранную родственниками. Процесс сжигания экологически чистый. Тело сжигают вместе со специализированным гробом и одеждой, в земле оно не разлагается. Гигиенические соображения часто определяют выбор этой формы захоронения, а также материальную выгоду.

Кремация до или после похорон?

Кремация тела умершего может производиться как до, так и после самой погребальной церемонии. Большинство родственников совершают кремацию после церемонии. Преимущество этого, конечно же, в том, что у вас есть красивый гроб, который можно украсить различными видами похоронных цветов.

Однако все чаще родственники желают провести похороны с урной, то есть похороны, когда кремация проводится до того, как состоится похоронная церемония. В этом есть ряд преимуществ.

Во-первых , похоронную церемонию легче провести в самых разных местах, например, в саду или на берегу моря, если кремация была проведена до похоронной церемонии. Урну легко носить с собой, и она не привлекает внимания.

, похоронную церемонию легче провести в самых разных местах, например, в саду или на берегу моря, если кремация была проведена до похоронной церемонии. Урну легко носить с собой, и она не привлекает внимания. Во-вторых, погребение может быть проведено сразу после самой похоронной церемонии, если кремация была проведена заранее. Многие люди воспринимают это как большое облегчение, потому что все этапы можно выполнить за один день.

Кремация тела проходит в строгом порядке

Прежде чем кремация будет разрешена, необходимо предъявить так называемое свидетельство о смерти. Как только будет выдано свидетельство о смерти, тело может быть кремировано в специально приспособленном помещении, которое называется крематорием.

При кремации прах (тело умершего) лежит в гробу, который выбрали родственники. Если похоронная церемония состоялась до кремации, все украшения и цветы снимаются до начала кремации.

Медицинские имплантаты в виде кардиостимуляторов и т.п. также удаляются перед началом кремации. Это необходимо, поскольку в противном случае медицинские имплантаты могут взорваться в печи для кремации.

Любые титановые винты и другие подобные металлические предметы не сжигаются в кремационной печи и, следовательно, впоследствии отсортировываются от золы. Кремационная печь вмещает только один гроб, а сама кремация обычно занимает около 80 минут.

Личность умершего можно подтвердить в процессе кремации с помощью специальной идентификационной бирки. По окончании кремации прах помещается в урну, выбранную родственниками.

Погребение

Захоронение означает, что гроб с умершим или прахом умершего кладут в землю на кладбище или в колумбарии. Когда гроб опускают в землю, это называется захоронением. Если умерший желает кремации, оставшийся прах можно похоронить разными способами. В том числе и в колумбарии.

Многие путают понятие захоронения со словом погребение. Похороны — это старое название того, что сегодня называют панихидами. Погребение — это когда тело умершего воссоединяется с землей. Захоронение выглядит по-разному в зависимости от того, кремировано тело или нет. Самая традиционная форма захоронения — погребение, то есть гроб опускают в землю, а затем засыпают землей. Однако в последние годы количество кремаций резко возросло, и сегодня многие умершие кремируются до захоронения. Когда тело было кремировано, захоронение происходит с урной в колумбарии. Некоторые также, предпочитают развеивать пепел ветром.

Пандемия коронавируса

В выпущенном Министерством охраны здоровья Украины постановлении №44, потенциальный риск передачи COVID-19 через контакт с телами умерших с подозрением или подтвержденным случаем коронавирусной болезни считается низким и может быть связан:

с прямым контактом с телом умершего или физиологическими жидкостями, в которых присутствует вирус;

с прямым контактом с загрязненными объектами.

Как правило, работники ритуальных служб, ознакомлены с этими рекомендациями, и действуют исключительно в законодательном поле, используя все меры по подготовке тела умершего человека к погребению или кремации.