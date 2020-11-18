В Украине введут накопительную пенсионную систему: что она предусматривает

Систему введут для отдельных категорий до 35 лет и других категорий

В Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему для отдельных категорий до 35 лет и других категорий, имеющих право на льготные пенсии.

Соответствующий проект закона согласовал Кабмин, — передаёт Информатор.

«Профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. Люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год. Расчеты проведены до 2050 года показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны.

Что предполагается этим законопроектом:

до полного перехода на выплаты по накопительной системы, источником финансирования пенсий будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ вместо механизма возмещения;

«пенсионные средства ходят за участником»: участники самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд;

вводятся три профессиональные программы:

программа № 1 — дает право на пенсию после 50 лет программа № 2 — при 55 лет программа № 3 — возможность добровольно приобрести право на участие в системе после 55 лет

для лиц до 35 лет, до даты введения уплаты страховых взносов в накопительную пенсию получили не менее трети необходимого стажа на работах, дающих право на льготную пенсию, предусматривается право на перечисление средств в солидарную систему;

негосударственные пенсионные фонды будут проходить авторизацию.

Напомним, накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.