Кабинет Министров Украины сегодня на заседании ввел жесткий карантин выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника.

Об этом сообщает корреспондент Букв.

“В последний месяц в Украине фиксируется экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19. А следовательно, существенно увеличивается нагрузка на наши больницы и украинских врачей. [… ] Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия – все они идут на усиление карантинных мер, чтобы разорвать цепь заболеваемости “, – сказал в начале заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что экономика Украины не выдержит полного локдауна.

“Именно поэтому Правительство и МОЗ, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство охраны здоровья разработало изменения в постановление № 641, предусматривающие введение в Украине карантина выходного дня”, – добавил Шмыгаль.

Министр охраны здоровья Максим Степанов уточнил, что это постановление предусматривает отказ от адаптивного карантина и переход к общегосударственному с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидемиологической опасности.

На период действия карантина будет запрещено:

Проведение массовых культурных, спортивных, социальных, рекламных, религиозных и других мероприятий с участием более 20 человек, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план.

Деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов более 50 % в каждом отдельном зале.

Деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров помещения.

Осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров на автомобильном транспорте, в частности, перевозки пассажиров на городских автобусах, маршрутных такси, железнодорожном транспорте, межобластном транспорте в количестве более чем количество мест для сидения.

Проведение дискотек.

Работу развлекательных заведений, ночных клубов.

Деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга.

Работу ресторанов, кафе, баров с 22:00 до 7:00.

Деятельность учреждений, оказывающих услуги по размещению, кроме гостиниц, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги.

Посещение учебных заведений соискателями образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и среднего образования.

Проведение учреждениями охраны здоровья плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые определены соответствующим постановлением.

Деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 квадратных метров помещения.

Также устанавливается карантин выходного дня, который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В эти дни, дополнительно к вышеуказанным ограничениям, будет запрещено:

Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания.

Прием посетителей в ТРЦ.

Прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.

Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания, лекарственными препаратами, ветеринарными препаратами и кормами.

Кроме того, постановление о новом карантине рекомендует выделить отдельное время для приоритетного обслуживания пожилых украинцев и лиц с инвалидностью. В частности, предлагается установить такое время с 10:00 до 12:00 в органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания.