В Україні частину закордонних паспортів визнали недійсними: як перевірити документ

У разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.

Українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації.

Як пояснили в Державній міграційній службі України (ДМСУ), в лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.

“Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним”, – йдеться в повідомленні.

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт

По-перше, варто звірити, чи однакова транслітерація вашого імені латиницею у закордонному паспорті та ID-картці громадянина України. Якщо ви виявили розбіжності, слід звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи “Паспортного сервісу”, залежно від того, який саме документ потребує заміни.

По-друге, можна перевірити свій документ на сайті ДМСУ.

Як повідомлялося, з 1 березня 2023 року український паспортний сервіс став доступний у чотирьох країнах – Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині. // УНІАН