В Україні електросамокати та моноколеса визнали транспортними засобами
Наступним кроком мають стати зміни до правил дорожнього руху.
Президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким самокати та моноколеса визнають у Україні транспортними засобами.
Про це повідомляється в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Закон розділяє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії:
- легкий персональний електричний транспортний засіб: має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт і розвиває максимальну швидкість до 25 км/год. Під цю категорію підпадають всі прокатні самокати;
- низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: має від двох коліс та може їхати зі швидкістю 10-50 км/год.
Координатор U-Cycle Богдан Лепявко зазначає, що в цьому законі врахували рекомендації, напрацьовані велоспільнотою. За його словами, ті пристрої, які їдуть з більшою швидкістю ніж 50 км/год не підпадають в ці категорії, ймовірно, вони розглядатимуться, як мотоцикли.
На його думку, наступним кроком мають стати зміни до правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що в 2021 році у Львові суд оштрафував водія електросамоката, який раптово виїхав із тротуару на проїжджу частину і врізався в автомобіль. У суді він свою вину не визнав і заявив, що це водійка Lexus врізалась у нього.
Наразі в Правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамоката, однак, суддя вирішила, що елекстросамокат підпадає під визначення “транспортний засіб”, а йому, згідно з ПДР, забороняється їздити тротуарами і пішохідними доріжками. // LB.ua