В Україні розширили перелік громадян, яким надається відстрочка від мобілізації

Верховна Рада України розширила перелік осіб, яким надається відстрочка від мобілізації. Парламентарі ухвалили відповідний законопроект № 7272.

“Ми розширили перелік тих, хто отримає відстрочку. Зокрема це стосується учнів та викладачі закладів професійно-технічної освіти”, – сказала народна депутатка від фракції “Слуга Народу”, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

За її словами, після того, як закон набере чинності, під мобілізацію не підпадатимуть:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

УНН