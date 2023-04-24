В Україні розширили заборону символіки російського нацизму

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про номерні знаки транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поставну від 21 квітня 2023 р. № 367.