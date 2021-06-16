В Україні у середу, 16 червня, оголошене штормове попередження. Рівень небезпечності — жовтий

В Україні у середу, 16 червня, оголошене штормове попередження. Про це повідомили в Гідрометцентрі.

«16 червня в Україні, крім більшості західних областей, грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий)», – мовиться у повідомленні.

На всій території країни буде переважно спекотно – до +28 градусів.

Україна перебуватиме між двома баричними утвореннями: АНТИЦИКЛОНОМ з північного заходу та ЦИКЛОНОМ над Чорним морем.

Короткочасні дощі місцями грози; у південних і центральних областях подекуди значні дощі, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; лише у більшості західних областей переважно без опадів (тільки вдень подекуди невеликі короткочасні дощі). Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 9-14°; вдень 23-28°, у південній частині 20-25°.

У Києві сьогодні вдень +26…28 градусів, дощі.