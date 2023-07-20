В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку 2-місячній дитині

Донором для дитини став 4-річний братик.

В Україні 2-місячній дитині з важким комбінованим імунодефіцитом провели трансплантацію кісткового мозку (ТКМ).

Як йдеться у повідомленні Охматдиту, на 48 годину життя у дитини взяли зразки крові для дослідження і ще до появи перших симптомів виявили важку недугу.

“Максиму поставили діагноз — важкий комбінований імунодефіцит. Без трансплантації кісткового мозку лише 5% таких пацієнтів доживають до 300 дня життя, 95% – гинуть здебільшого від інфекцій. Тому лікування критично важливо починати якомога раніше”, – пояснили деталі у лікарні.

В Охматдиті повідомили, що донором кісткового мозку для Максима став його 4-річний брат Євген. “Хлопчик підійшов брату та врятував його життя. Максиму не було ще й 2 місяців, коли йому провели трансплантацію. Це найменший пацієнт в Україні, якому провели ТКМ”, – зазначили лікарі.

Як пояснив завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця, ТКМ дозволила скорегувати імунну систему хлопчика і тепер він має шанс на повноцінне та довге життя, оскільки його імунна система більше не боїться інфекцій.

В Охматдиті додали, що маленького Максима вже виписали з лікарні. // УНІАН