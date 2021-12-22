В Україні запрацювала перша добровільна пожежна команда, у якій нестимуть службу черниці

Відкриття пожежної команди відбулося сьогодні, 22 грудня, у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі, що у селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади, що на Черкащині.

У новоствореній ДПК на виклики виїжджатимуть п’ятеро добровольців — ігуменя Іларія, дві послушниці монастирю Лариса і Крістіна та два водії пожежного автомобіля.

Окрім забезпечення пожежної безпеки монастиря та реагування на надзвичайні події, під захистом пожежної команди перебуватимуть жителі 7 сіл та двох селищ, що входять до сільської територіальної громади. Адже відстань до найближчої пожежної частини складає близько 20 кілометрів.

Напередодні добровольці пройшли спеціальні навчання, під час яких тренувались відпрацювали вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домедичної допомоги постраждалим. // Вартові еспресо