В Україні змінили порядок позбавлення прав водіїв-порушників

В Україні змінили Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення.

Наразі водіїв-порушників зможуть позбавляти прав після рішення суду, повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення», — написав він.

За його інформацією, чинний Порядок доповнили нормами, згідно з якими людина вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.

В окремих випадках, якщо рішення про адмінправопорушення не прийнято у встановлений термін, особа має право отримати продовження на тримісячний термін тимчасовий дозвіл на право управління або за заявою повернути тимчасово вилучене. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»