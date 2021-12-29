В Україні зросли штрафи за збір горіхів, грибів, ягід та іншу шкоду природі

За формулою розрахунку, розмір збитку збільшується у 10 разів і щорічно буде індексуватися – це допоможе охороняти ці території і зберегти їх біорізноманіття.

В Україні зросли штрафи у 10 разів за порушення природоохоронного законодавства у межах природно-заповідного фонду.

Постанову у новій редакції “Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства Про природно-заповідний фонд” затвердив прийняв Кабінет Міністрів 23 грудня, передає ecopolitic.com.ua.

“Встановлюємо новий підхід для обчислення збитку, який можуть заподіяти природно-заповідному фонду України, — заявив виконуючий обов’язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Зазначається, що таке збільшення суми штрафів пов’язане з тим, що старий механізм нарахування розміру збитку не відповідав обсягу реально завданих збитків і не давав можливості для ліквідації самих порушень.

Наприклад, за вбивство лелеки або пошкодження місця його гніздування зараз платять всього 2,9 тис. гривень, за вбиту козулю — 8,8 тис. гривень, за зрубане дерево діаметром до 50 см у степовій зоні — 6,6 тис. гривень.

Збільшені штрафи порушники природоохоронного законодавства зобов’язані платити за незаконні рубки та/або пошкодження дерев і рослин; знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту і самосіву, сіянців і саджанців, а також газонів і квітників; самовільну заготівлю сіна або випас худоби; незаконне добування або знищення тварин, пошкодження їх житла, місць проживання і розмноження; незаконний збір або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід; проїзд будь-якого транспорту, а також проліт і посадку літаків, вертольотів; самовільні заняття земельних ділянок, забруднення територій. // Діло