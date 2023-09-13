В Україну повернулись ще 13 дітей з окупованих Росією територій

Загалом Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.

12 вересня в рамках 11 рятувальної місії Save Ukraine повернула ще 13 дітей з окупованих Росією територій України.

Про це повідомила пресслужба комади Save Ukraine.

Цього разу вдалось повернути дітей, які мешкали на Херсонщині, Луганщині та у Запорізькій області.

Загалом за результатами 11 рятувальних місій Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.

У всіх дітей доля склалась по різному.

“Мама ховала Олесю від окупаційної влади та односельчан цілий рік, аби ніхто не дізнався, що дівчинка живе з нею й не примусив її навчатися в російській школі”, – йдеться у повідомленні.

Трьох інших дітей, Микиту, Сашка й Андрія, батьки відвезли до бабусі й дідуся на лівий берег Дніпра, де тоді було безпечніше, і після звільнення Правобережжя родина опинилася розірваною.

У Поліни, Тараса й Матвія розлучені батьки після початку повномасштабної війни зайняли різні позиції. Мама переживала за Україну, а тато став проросійським, і зробив мамі заборону на виїзд дітей з території Росії. В окупації дітей примушували ходити в російську школу, й погрожували мамі позбавити її батьківських прав. // LB.ua