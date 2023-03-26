В Укрзалізниці розповіли про зміни у правилах перевезень пасажирів
В Укрзалізниці розповіли про нові зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.
Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Укрзалізниці.
“Вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень”, – йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці зазначили, що зміни вносились разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та іншими причетними органами. Вони є наступними:
- Офіційно спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів (раніше, згідно правил, оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн);
- Офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (раніше – не менше ніж за 9 годин), а також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як було раніше) після відправлення поїзда (не більше, ніж за годину після відправлення; вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка після відправлення можливо тільки офлайн);
- Приведено у відповідність сучасним нормам терміни та визначення (наприклад, визначення «дитина-інвалід» замінено на «дитина з інвалідністю», а визначення «інвалід війни» замінено на визначення «особа з інвалідністю внаслідок війни»);
- Урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси;
- Уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин;
- Введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало – місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.