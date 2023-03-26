В Укрзалізниці розповіли про зміни у правилах перевезень пасажирів

В Укрзалізниці розповіли про нові зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Укрзалізниці.

“Вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень”, – йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що зміни вносились разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та іншими причетними органами. Вони є наступними: