В Ужгороді мешканці багатоповерхівки захистили прибудинкову територію від зазіхань родини судді (фото, відео)

Судова боротьба тривала десять років і закінчилась перемогою мешканців 40-квартирного будинку

Йдеться про прибудинкову територію із зеленою зоною, дитячим та спортивним майданчиком на вулиці Володимирській, 28 в обласному центрі Закарпаття. «Віджати» її намагався через «піджака» екс-суддя Ужгородського міськрайсуду Павло Микуляк.

Судова справа №712/7142/2012 по захисту прибудинкової території від незаконної забудови тривала понад 50 засідань з січня 2012 року, тобто понад 10 років.

Про це повідомив громадський правозахисник Віталій Грегор, який наразі проходить службу в ЗСУ.

У четвер, 24 березня, колегія Закарпатського апеляційного суду в складі суддів Б. Куштана, Т. Бисаги, С. Джуги відхилила апеляційну скаргу забудовників та залишила в силі рішення суду першої інстанції. Рішення набрало законної сили.

Відтак судовий двобій за прибудинкову територію із зеленою зоною завершився перемогою мешканців 40-квартирного будинку на вулиці Володимирській,28 в Ужгороді.

«Одним із основних відповідачів в справі був екс-суддя Ужгородського міськрайсуду Павло Микуляк, син його наразі є суддею Закарпатського окружного адміністративного суду. Відтак, не зважаючи на суддівські зв’язки забудовника, все ж апеляційний суд став на захист порушених прав мешканців багатоповерхівки та справедливості», – прокоментував підсумки судового розгляду Віталій Грегор.

Так, судом підтверджено незаконність рішення Ужгородської міської ради (каденції Сергія Ратушняка) щодо відведення земельної ділянки площею 0,06 га по вулиці Володимирській. А саме, невідповідність земельному та містобудівному законодавству, грубе порушення генплану міста. Це підтвердила також і судова земельно-технічна експертиза.

Як повідомляло Закарпаття онлайн, 2 жовтня 2021 року голова Перечинського районного суду Іван Ганько задовольнив позовні вимоги мешканців в повному обсязі, а рішення Ужгородської міськради скасував як незаконні.

Разом із родиною судді Микуляка, яка була співвласником землі, одним із основних забудовників виступав Олег Комарницький.

Останній пов’язаний щонайменше товариськими зв’язками як з попереднім міським головою Віктором Погореловим, так і з діючим «екс-регіоналом» Богданом Андріївим, екс-«губернатором» часів «Партії регіонів» Олександром Ледидою та депутатом трьох скликань обласної ради Олексієм Баранюком.

Слід відзначити, що дане справедливе рішення в обидвох інстанціях вдалося досягнути як завдяки професійній роботі адвоката мешканців Дмитра Гриньо, так і представників прокуратури: заступника керівника Ужгородської окружної прокуратури Михайла Пантьо, перечинських прокурорів Діани Цигак, Василя Бернера і Юрія Нам’яка, прокурора Закарпатської обласної прокуратури Михайла Романа. Дані правоохоронці забезпечили в суді належне представництво інтересів держави та территоріальної громади Ужгорода.

Принагідно мешканці ОСББ «Володимирська 28 м. Ужгород» висловлюють вдячність представникам громадськості, громадському правозахиснику Віталію Грегору, причетним депутатам всіх рівнів, а також редакції Закарпаття онлайн та іншим ЗМІ за об’єктивне висвітлення.