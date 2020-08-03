В Запорожском СИЗО один из сидельцев выкупил для себя все места в VIP-камере

При этом часть обычных камер изолятора — в неудовлетворительном состоянии.

В Запорожском следственном изоляторе один из заключенных выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Отмечается, что работники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека совместно с общественными мониторами совершили визит в государственное учреждение «Запорожский следственный изолятор» и Запорожскую городскую медицинскую часть филиала ГУ «Центр охраны здоровья ГУИС Украины» в Запорожской области.

Во время общения с осужденными и лицами, взятыми под стражу, члены мониторинговой группы не получили жалоб на пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение и наказания.

Вместе с тем при осмотре помещений одного из режимных корпусов СИЗО выявлено шесть так называемых транзитных камер, в которых содержалось от шести до одиннадцати человек, ожидавших этапирования в другие пенитенциарные учреждения.

«Эти камеры вообще не внесены в акт измерения жилой площади помещений СИЗО. В частности, в них содержали людей сверхнормативно, вследствие чего не только нарушались требования относительно нормы жилой площади на одного человека, но и право на приватность и достойные условия содержания», — отмечается в сообщении.

Часть камер находится в неудовлетворительном состоянии. Стены и потолок этих камер покрыты грибком и плесенью. Заключенные жалуются на ненадлежащие коммунально-бытовые и санитарно-гигиенические условия (отсутствие сливных бачков, изношенность матрасов, подушек и одеял, ограниченный доступ к питьевой воде, наличие в камерах тараканов и клопов). Причиной этого является хранение в камерах большого количества пищевых продуктов и несоблюдение санитарно-гигиенических требований самыми заключенными, несмотря на меры дезинсекции, которые принимает администрация учреждения.

«31 мая 2020 года в Запорожском СИЗО введен экспериментальный проект по обустройству и функционированию камеры с улучшенными условиями, в которую заключенные могут попасть, заплатив 3410 гривен в месяц. Однако воспользоваться этой услугой заключенные СИЗО не смогут, потому что все три места в этой камере оплатил один человек», — отметили в Офисе омбудсмена.

Напомним, экспериментальный проект создания платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля. Он продлится до 31 декабря 2021 года, а затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг. Камеры с улучшенными условиями (в них есть холодильник, телевизор, душевая кабина) запустили в СИЗО Киева, Львова, Днепра, Запорожья, Чернигова, Житомира.

24 июля глава Минюста Денис Малюська представил услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах СИЗО с улучшенными условиями. // LB.ua