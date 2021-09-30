Вагонзак «Укрзалізниці» – інструмент жорстокого поводження та приниження людської гідності, — омбудсман

Транспорт для конвоювання не оновлювався з радянських часів.

Під час перевірки спеціального залізничного вагона «Укрзалізниці», призначеного для конвоювання, встановлено, що будь-яке конвоювання людей у спецвагонах може розцінюватись як жорстоке і таке, що принижує людську гідність, поводження.

Про це повідомила пресслужба уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Зазначається, що вагони для конвоювання не оновлювалися з радянських часів та є застарілими і не обладнаними відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Так, спецвагон 1977 року випуску обладнано двома типами камер: «Великими» площею 3,48 кв. м (на 12 осіб) та «Малими» — площею 2,05 кв. м (на 5 осіб).

Камери спецвагона не мають природного та штучного освітлення, без вікон та належної вентиляції. Опалення передбачене лише у зимовий період. Місця для сидіння не мають жодного поручня, що може призвести до травмування у випадку різкої зміни швидкості вагону (екстреного гальмування). Також відсутнє будь-яке покриття місць для сидіння, а також матраци, подушки та постільна білизна.

«Незважаючи на те, що під час візиту у спецвагоні був бак з питною водою, жодного посуду для неї не було передбачено. Впродовж усього маршруту слідування ув’язнені (засуджені) особи не забезпечуються гарячим харчуванням. На всіх ув’язнених (засуджених) осіб було передбачено кілька буханок хліба та консерви, однак посуд та столові прибори відсутні. Медичні аптечки для засуджених не передбачені, аптечки варти не містили жодних ліків, що виключає можливість надання належної домедичної допомоги», — наголосили в пресслужбі омбудсмана.

Крім того, спецвагон не обладнаний системою відеоспостереження.

Під час конфіденційних розмов конвойовані особи скаржилися на відсутність постелі, посуду та столових приборів, гарячого харчування, медичної допомоги, засобів гігієни (мило, туалетний папір), неналежний температурний режим та відсутність гарячих напоїв. У деяких засуджених була постіль та особисті речі, якими вони були забезпечені лише за рахунок родичів.