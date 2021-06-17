ВАКС затвердив угоду між прокурором та екскерівницею департаменту ДФС та визнав її винуватою

У четвер, 17 червня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду, укладену між прокурором САП та колишньою начальницею департаменту Державної фіскальної служби України та визнала її винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

На підставі угоди про визнання винуватості від 15.06.2021 суд призначив ексчиновниці покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВАКС.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 75 КК України суд звільнив обвинувачену від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням та визначив іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Колегія суддів також задовольнила клопотання захисника та скасувала запобіжний захід у вигляді застави, застосований раніше до обвинуваченої. Кошти, які були сплачені як застава, будуть повернуті заставодавцям після набрання вироком законної сили.

Відповідно до рішення суду колишня начальниця департаменту ДФС зобов’язана: періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання, повідомляти уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржено з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

За версією сторони обвинувачення, ексчиновниця ДФС, діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах ексміністра екології, увійшла у змову з групою осіб з метою забезпечення надання неправомірної вигоди керівництву САП та НАБУ за начебто закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології. 12 червня 2020 року, правоохоронні органи задокументували спробу надання неправомірної вигоди керівництву антикорупційних органів в розмірі 5 млн доларів США.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.