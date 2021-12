Важность правильного выбора огнетушителя в зависимости от класса пожара

Неспособность использовать соответствующий огнетушитель при пожаре не предотвратит распространение огня, но также может привести к еще большему воспламенению. Поэтому абсолютно необходимо, иметь не только правильные огнетушители, но и как отмечают специалисты компании Deftech.com.ua, должны быть проведена достаточная подготовка, чтобы гарантировать использование соответствующих огнетушителей при пожарах разного класса.

Какой тип огнетушителя нужен для определенного помещения?

Оценка риска пожарной безопасности для конкретного объекта позволит выявить тип или типы огнетушителей, которые подходят для рабочего места, — отмечают эксперты компании Deftech и рассказывают о классификации пожаров и о методах и средствах их тушения.

Пожары класса А

К пожарам класса А относится все, что связано с органическими твердыми веществами, например, бумагой, деревом, соломой, пластиком, углем и мягкой мебелью. Удаление источника тепла или исключение подачи кислорода тушит пожар класса А.

Огнетушители с водой, которая впитывается в материалы и охлаждает их, забирают тепло, что важно для тушения огня. Порошковые огнетушители работают путем удушения, то есть прекращения подачи кислорода.

Пожары класса А наиболее распространены на складах, предприятиях по переработке отходов, поэтому, если помещения попадают в любую из этих категорий, можно рассмотреть возможность использования водяного огнетушителя. Или, если есть электрическое оборудование, порошковый огнетушитель.

Пожары класса B

Пожары класса B связаны с воспламеняющимися жидкостями, такими как нефтяные смазки, бензин, смолы, масла, растворители, краски на масляной основе, парафин и спирты. Пожары класса B распространены на производстве и в автомобильной среде.

Перекрытие доступа кислорода тушит пожар класса B. Так работают порошковые огнетушители. Огнетушители с углекислым газом действуют таким же образом, заменяя кислород на СО2, который к тому же охлаждает огонь.

Пожары класса C

Пожары класса C связаны с легковоспламеняющимися газами, такими как пропан, бутан или метан. Тушение пожара класса C включает отсоединение топлива от кислорода. Порошковый огнетушитель – правильный выбор для пожара класса C, который обычно возникает на складе, заводе или в иной промышленной среде.

Электрические пожары

Любой пожар, связанный с электрическим оборудованием под напряжением, попадает в эту категорию. Неисправная проводка, короткое замыкание, повреждение кабеля питания, перегрузка розеток и чрезмерно заряженные устройства могут привести к возгоранию от электрического тока.

Офисная среда склонна к пожарам, связанным с электричеством, но на каждом объекте, где есть источник электроэнергии, может возникнуть опасность, что включает любое коммерческое или промышленное рабочее место. Если существует риск электрического пожара, всегда держитесь подальше от обычного водяного огнетушителя.

Лучший способ тушить электрический пожар – удалить источник огня, другими словами, отключить питание оборудования, выдернув вилку или выключив блок предохранителей. Часто это сразу останавливает огонь. А если нет, то тушить можно с помощью удаления кислорода, используя углекислотный или порошковый огнетушитель, цена на которые зависит от массы заряда.