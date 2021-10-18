Велосипед за 120 тисяч, тендери на сотні мільйонів та розкішний маєток: як депутатство покращило життя «Слуг народу»

Велосипед за 120 тисяч гривень, маєток у Козині, тендери на сотні мільйонів і євробляха для прикриття.

Про ці та інші зміни у житті нардепів, які пройшли повз податкові декларації у новому розслідуванні BIHUS info.

Артем Дмитрук. Він взявся закопувати свою репутацію майже зі старту. Спочатку він не спромігся відповісти на питання “хто став прем’єр-міністром?” — так і не назвав ім’я та прізвище людини за яку віддав голос. Далі вирішив позайматися спортом у формі із російським прапором. На додачу проїхав у автопробігу на честь для перемоги із партією Шарія. І врешті знявся у відео Шарія “Я видел это”.

У декларації у нього єдиний транспортний засіб Ауді А8. При чому цей автомобіль навіть не у власності, а у користуванні. А от у Інстаграмі Дмитрука все набагато веселіше. По-перше, там є велосипед. Здивовані згадкою про велосипед? Але ж модель на якій він катається коштує від 120 тисяч гривень. Далі — Hundai Genesis. Автівка світиться у сторіс Дмитрука і саме у ній він розмірковує на серйозні теми. А ще Фольксваген Транспотер і славнозвісний “кубік” Дубинського. Ні велосипеда, ні трьох автомобілів у декларації немає.

Сам нардеп на це відповідає в притаманному депутатам стилі — це все таксі, оренда і “добрі люди допомогли”.

Олександр Маріковський. У лютому він купив собі землю і маєток. Купив все це у районі Козину. Земля і будинок обійшлися у 5 мільйонів гривень.

Бізнес Маріковського різко пішов вгору. Його компанія, яка надає інформаційні послуги, з 2012 року до 2019 заробила, виходячи із інформації журналістів, близько 2,5 мільйонів гривень на держзамовленнях. А у 2020, коли він став нардепом, отримала держзамовлень на 7 мільйонів гривень. Цього року він отримав держзамовлень на 5 мільйонів.

Ігор Негулевський. Фігурував у сюжетах “візитерів” до ресторану “Велюр” Миколи Тищенка під час локдауну. До депутатства його фірма, яка займається будівництвом доріг, ніколи не виділялася на державних тендерах. У 2018 році він отримав таких замовлень на приблизно мільйон. І ось диво — у 2020 його фірма на “Великому будівництві” вже отримує тендерів на 147 мільйонів.

Євгеній Брагар. Це той самий нардеп, який пропонував пенсіонерці продати собаку та заплатити за комірне. Він купив собі Мерседес. Причому як євробляху. Навіщо? Для, як зазначають журналісти, прикриття реальної автівки — Toyota Camry. А ось як все це пояснює сам Брагар: “Орендував за $500 на місяць”. // Прямий