Венецианская комиссия подготовила десять рекомендаций для изменения закона о КСУ

Среди прочего, предлагается создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) подготовила десять рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины.

Об этом говорится в срочном заключении Венецианской комиссии по реформированию Конституционного Суда Украины в соответствии с запросом президента Украины Владимира Зеленского от 25 ноября.

Это срочное заключение должно 11 декабря рассматриваться на пленарной сессии ВК для одобрения. Также сказано, что на этой сессии должен участвовать Зеленский.

В заключении сказано, что Венецианская комиссия воспринимает решение КСУ об отмене ответственности за недостоверное декларирование активов как признак того, что реформа Конституционного суда является оправданной, а также начальной точкой для реформы. В этом контексте ВК особо ссылается на свое мнение от 2016 года относительно на тот момент законопроекта О Конституционном суде.

В этой связи, Венецианская комиссия предлагает десять рекомендаций, касающихся поправок в закон О КС:

Парламент должен рассмотреть возможность обеспечения большего уточнения относительно своего вероятного намерения ограничить рамки решений Конституционного суда к конкретным вопросам, которые поднимаются перед Судом авторами обращений. Конституционный суд должен быть обязанным предоставлять конкретные причины для каждого юридического положения, которое суд сочтет неконституционным. Дисциплинарная процедура должна регулироваться в законе о КС, с дополнительными сведениями, изложенными в процедурных правилах. Должна быть создана возможность повторного открытия дел Конституционного суда, но лишь тогда, когда будет установлена уголовная ответственность судей в связи с этим решением (например, случаи взяточничества). Необходимо обеспечить лучшее и более детальное определение понятия «конфликт интересов», для примера, при выделении финансового конфликта интересов, особенно, когда это является установленным результатом в протоколах Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции или после открытия расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины. Самоотвод судей и его обоснование должно быть четко определенным в основном решении, принятом судом или в отдельном публичном процедурном решении или постановлении. Требования по кворуму надо уменьшить по тем делам, где кворум потерян из-за отводов судей, чтобы в этой связи «избежать риска непонятности». Парламент должен рассмотреть принятие законодательства, в котором будут объясняться последствия, если судьи КС не будут придерживаться правовых положений при отводе. Также надо сделать дисциплинарные производства публичными, как и против судей. Надо создать орган по отбору кандидатов на должности судей КС с международным компонентом, который может включать международных экспертов по правам человека и участие гражданского общества. В частности, это необходимо для обеспечения моральных и профессиональных качеств кандидатов. Рекомендуется, что когда сенат КСУ будет приходить к выводу, что правовые положения неконституционны и должны быть аннулированы, он должен обращаться за подтверждением в Большую палату КСУ, если будет запрос от президента Украины или парламента. В этой связи, судебные производства Большой палаты должны проводиться на публичных слушаниях как правило.

В заключении уточняется, что когда процедура рассмотрения в КС, и аспекты (связанные с правами и обязательствами сторон), должны регулироваться в законе о конституционном суде, то суд должен иметь возможность определять дополнительные детали своей процедуры в своих процедурных правилах.

Венецианская комиссия рекомендует парламенту и съезду судей заполнить существующие вакансии в КСУ лишь после того, как будет усовершенствована система назначений (речь идет о создании органа по отбору судей). Создание этого органа является срочной задачей для занятия вакансий.

Вместе с тем, для того, чтобы деполитизировать состав КСУ, судьи по парламентской квоте должны избираться квалифицированным большинством. Для этого на более позднем этапе понадобится конституционная поправка.

Также сказано, что для вновь назначенных судей станет полезным практическим мероприятием, если они будут проходить специальную подготовку, в том числе международную, по вопросам конституционного толкования.

В ВК считают, что в процессе реформы КСУ необходимо надлежащим образом консультироваться по всем аспектам реформы с судом.

«С учетом специфической ситуации в Украине, Конституционный суд должен продемонстрировать определенную сдержанность, если пересмотренные положения были обжалованы в суде. Венецианская комиссия готова помогать в этом случае», — сказано в выводах.

Напомним, накануне Венецианская комиссия опубликовала срочное, совместное заключение о законодательной ситуации относительно механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного Суда Украины. Эксперты рекомендовали восстановить отмененную Конституционным судом Украины статью об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов». Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

УНИАН