Відновлено право держави на землі водного фонду Канівського водосховища р. Дніпро площею майже 6 га

Верховним Судом підтримано позицію прокуратури Київщини та повернуто в державну власність землі водного фонду площею 5,86 га, що розташовані в акваторії Канівського водосховища на р. Дніпро.

Як встановлено місцевою прокуратурою, Бориспільською районною держаною адміністрацією надано у приватну власність фізичним особам зазначені землі для ведення особистого селянського господарства, повністю сформованих за рахунок земель водного фонду.

Відтак, прокуратура в суді довела, що спірна земля незаконно та всупереч вимогам Земельного та Водного кодексів України вибула з державної власності за рахунок законодавчо обмежених в цивільному обороті земель водного фонду.

Наразі рішення суду про витребування земель з незаконного володіння фізичних осіб реально виконано, про що внесено відповідні записи до Реєстру речових прав на нерухоме майно.

Пресслужба прокуратури Київської області