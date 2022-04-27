Вилучені у ексміністра 48 кг золота стягнуто на користь держави для забезпечення обороноздатності
За ініціативи Офісу Генерального прокурора за рішенням Міністерства оборони України для забезпечення обороноздатності України на користь держави стягнуто золото у банківських злитках вагою понад 48 кілограм.
Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн.
Це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигір’я».Tweet