Вилучені у ексміністра 48 кг золота стягнуто на користь держави для забезпечення обороноздатності

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За ініціативи Офісу Генерального прокурора за рішенням Міністерства оборони України для забезпечення обороноздатності України на користь держави стягнуто золото у банківських злитках вагою понад 48 кілограм.

Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн.

Вилучені у ексміністра 48 кг золота стягнуто на користь держави для забезпечення обороноздатності

Це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигір’я».

Офіс Генпрокурора

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