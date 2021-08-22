Випускникам Академії СБУ видали персональні медалі лейтенанта Bakanova – ЗМІ

Вперше в історії Служби безпеки України було викарбувано пам’ятну медаль з ім’ям діючого голови СБУ.

Ні першому Голові СБУ Євгену Марчуку, ні двічі голові Служби Володимиру Радченку подібне в голову не приходило.

«Вручали всім випускникам Академії СБУ! Пафос при врученні був такий, ніби вручали від заслуженого, героїчного ветерана українських спецслужб», — передав ZN.UA сприйняття офіцерами Служби цієї «нагороди» високопоставлений співробітник СБУ.

Відзначимо, що при призначенні Івана Баканова на пост голови СБУ у нього не було не тільки досвіду, але і військового звання. В дотримання закону йому були вручені погони лейтенанта.

Пам’ятна «Медаль Баканова» не є відомчою відзнакою, оскільки не входить до числа чотирьох регламентованих нагород СБУ. А значить, її виробництво не могло здійснюватися за бюджетні гроші.