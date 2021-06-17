Виявлені чергові зловживання працівників Київської митниці
Слідчі Територіального управління ДБР у Києві повідомили про підозру трьом головним державним інспекторам митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби у зловживанні службовим становищем, що призвело до недоотримання державним бюджетом 5 млн грн податків.
Встановлено, що у період вересня-листопада 2020 року службові особи Київської митниці «дозволяли» підприємству, яке займається імпортом нафтопродуктів, ввозити дизельне паливо під виглядом антикорозійної оливи. На відміну від дизпалива вона не відноситься до підакцизних товарів.
У ході досудового розслідування зафіксовано 21 епізод подібних операцій. Через таку незаконну діяльність державний бюджет недоотримав акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму понад 5 млн гривень.
Посадові особи підозрюються у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР та ГУ ДФС у місті Києві.