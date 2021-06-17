Виявлені чергові зловживання працівників Київської митниці

Слідчі Територіального управління ДБР у Києві повідомили про підозру трьом головним державним інспекторам митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби у зловживанні службовим становищем, що призвело до недоотримання державним бюджетом 5 млн грн податків.

Встановлено, що у період вересня-листопада 2020 року службові особи Київської митниці «дозволяли» підприємству, яке займається імпортом нафтопродуктів, ввозити дизельне паливо під виглядом антикорозійної оливи. На відміну від дизпалива вона не відноситься до підакцизних товарів.

Під час митного оформлення митники навмисно не вживали жодних заходів, хоча бачили у документах неправильний код товару згідно з УКТ ЗЕД.