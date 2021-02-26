Вкладчики «лопнувших» банков Украины требуют арестовать и экстрадировать Сергея Дядечко из Монако

Как сообщили источники близкие к СБУ и Интерполу — тысячи вкладчиков банков «Родовид», «Союз», «Гефест» обратились к правоохранителям и международным правозащитным организациям с целью привлечь к ответственности Сергея Дядечка – основного бенефициара, ответственного в банкротстве ряда украинских банков.

Напомним, только афера с «Родовидом» в начале нулевых обошлась украинским налогоплательщикам в 22,6 млрд. грн. Что соответствует сумме в 2,75 млрд долларов по курсу НБУ на тот период.

«Мы надеемся, что расхищение средств, которые люди доверили государству и банкам в лице руководителей типа Дядечка, не останется безнаказанным. Потому, что такие преступления наиболее опасны для любой экономики. Они подрывают сами основы процветания государства. Обесценивают и лишают смысла основные принципы – доверия и ответственности» — говорится в заявлении.

Как ранее сообщала «Украинская правда» — «Дядечко является собственником банка «Союз», который ликвидируется. Последние годы он проживает в Монако, где купил местный баскетбольный клуб.

Руководителем ООО «Картас Траст Компани» является Вячеслав Климов, а основателем – Сергей Дядечко, экс-вице-президент «Родовид Банка» времен контроля над финучреждением структурами Юрия Иванющенко. ООО «Картас Траст Компани» фигурировало в уголовных производствах об уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, эта фирма фигурирует как конечный покупатель газа у компаний по «делу Онищенко». На запрос НАБУ и САП предоставить документы о покупке газа фирма отказалась, поэтому следствие получало доступ к этим документам через суд».

«Нацбанк в своем письме от 21.11.2019 главе правления АТ Банк «СІЧ” Олегу Прилуцкому определил дополнительно пять лиц, которые связаны с банком, но формально не входят в состав его акционеров. Среди них был и Сергей Дядечко. Фактически Нацбанк внес С.Дядечко в черный список, поскольку все банки, к которым он был причастен осуществляли сомнительные финансовые операции и в дальнейшем были признаны неплатежеспособными и ликвидированы» — говорится в письме.

Сергею Дядечко вменяют также причастность к финансированию терроризма. Так, в декабре 2014 года, СБУ выявила в банке «Альянс» большой конвертационный центр с оборотом в 600 млн. грн. Как заявил тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко в банке были изъяты в том числе и печати предприятий и учреждений с оккупированных территорий Донбасса и контакты, благодаря которым могло осуществляться финансирование терроризма на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, товариществом «Нико» (собственник С.Дядечко) на протяжении 2014 года осуществляло производство и продажу медпрепаратов с оккупированных территорий, при этом налоги платили в так называемую «ДНР», что по украинскому законодательству классифицируется как «финансирование терроризма».

Как полагают обманутые вкладчики недобросовестным банкирам удается уходить от ответственности благодаря обширным родственным связям. В том числе и в правоохранительных органах. Так, большинство «схем» оказывалось вне поле зрения закона якобы под влиянием кумовства Сергея Дядечко с Артемом Сытником (НАБУ).

Также покровительство ему якобы оказывают влиятельные европейские чиновники и государственные деятели. Авторы письма не исключают, что нынешнюю дружбу с князем Монако Альбером II Сергей Дядечко профинансировал из средств, украденных у тех же украинских вкладчиков.