Власник сторінки у Facebook нестиме відповідальність за коментарі третіх осіб

Європейський суд з прав людини 2 вересня 2021 року визнав, що власник публічного акаунту у Фейсбуці відповідальний за коментарі третіх осіб на своїй сторінці та має контролювати, щоб коментарі сторонніх людей під його дописами не спровокували мову ненависті.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написала суддя ЄСПЛ від України Анна Юдківська.

«Справа піднімає нове питання – щодо меж відповідальності власників акаунтів в соціальних мережах через неприйнятні коментарі третіх осіб під постами. Суд вперше вказав, що власник аккаунту має особливі обов’язки контролю та пильності, зокрема, якщо вирішує зробити свій акаунт публічним, надає можливість коментувати будь-кому та публікує контент, потенційно здатний спровокувати мову ненависті. В цій ситуації критичною є швидка реакція власника», – додала Юдківська.

У 2011 році французький депутат, нині мер міста Бокер Джуліана Санчеса був кандидатом на виборах до парламенту в окрузі Нім та написав критичний пост про свого політичного опонента, тоді ще євродепутата та першого заступника мера Німа Франка Пруста. Санчес опублікував іронічне зауваження щодо сайту передвиборної кампанії Пруста, під цим дописом двоє осіб залишили коментарі з расистським підтекстом, спрямовані проти мусульман.

Що передувало

У 2013 році Джуліана Санчеса та двох коментаторів оштрафували на 4000 євро кожного. Зокрема, Санчеса засудили за розпалювання ненависті через те, що він не видалив коментарі третіх осіб із мовою ненависті щодо мусульманської громади, яка була асоційована зі злочинністю та прирівняна до групи «наркоторговців та повій». Депутат єдиний оскаржив це рішення – в апеляції суд Німа підтвердив його провину, але зменшили штраф до 3000 євро. У березні 2015 року касаційний суд відхилив апеляційну скаргу Джуліана Санчеса, того ж року він подав позов проти Франції до ЄСПЛ.

ЄСПЛ дійшов висновку, що не було порушення свободи вираження поглядів Санчеса – його «не критикували за використання права на свободу вираження поглядів у, зокрема, політичних дебатах, але його критикували за відсутність пильності та реакції на коментарі, розміщені на стіні його облікового запису у Facebook».

На думку Європейського суду з прав людини, свідомо зробивши свій акаунт у Facebook загальнодоступним і дозволивши розміщувати там коментарі, Санчес був зобов’язаний стежити за змістом опублікованих коментарів.

«Він не міг не знати, що його допис, швидше за все, приверне коментарі політичного характеру, які повинні були відслідковуватися ним ще ретельніше», – уточнила Юдківська рішення суду. // Діло