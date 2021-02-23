Во время протестов на Банковой полиция задержала 17 человек

Во время протестов под Офисом Президента из-за приговора активисту Сергею Стерненку полицией были задержаны 17 активистов. Несколько полицейских получили ожоги глаз.

Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.

Во время протестов на Банковой полиция задержала 17 человек

“По факту столкновений на улице Банковой в Киеве начато уголовное производство. В результате к управлению полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. В настоящее время акция продолжается”, — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что правоохранители реагируют на попытки “провокаций и столкновений”.

Добавляется, что во время толкотни участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. “В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи полиции Киева начали уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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