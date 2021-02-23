Во время протестов на Банковой полиция задержала 17 человек

Во время протестов под Офисом Президента из-за приговора активисту Сергею Стерненку полицией были задержаны 17 активистов. Несколько полицейских получили ожоги глаз.

Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.

“По факту столкновений на улице Банковой в Киеве начато уголовное производство. В результате к управлению полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. В настоящее время акция продолжается”, — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что правоохранители реагируют на попытки “провокаций и столкновений”.

Добавляется, что во время толкотни участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. “В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи полиции Киева начали уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.