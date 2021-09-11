Водії масово скаржаться на додаток «Київ цифровий», бо стягує гроші за паркування, якого не було

У столиці свої паркувальні потоки і війни. Тема транспорту в місті з початком активного ділового сезону знову гостро постає. Щодень затори збільшуються, нагромадження приватних автомобілів заважає нормальному життю великого міста. Відчутно не вистачає місць для парковок. А часом «Київпарксервіс» грається.

Дозволяє роботу майданчиків, потім забороняє, але попереджувальних знаків не ставлять, і тоді з таких означених паркувальними лініями стоянок евакуатори тягають автівки на штрафмайданчик, повідомляє «5 канал«. Часом ще й глючать програми застосунків, через які оплачуються парковки. І нараховуються за це суми, співмірні з паркуванням біля стін Букінгемського палацу чи на Мангетені. Розробники мобільних застосунків радять бути обачними автомобілістам, і запевнили журналістку «5 каналу» Лідію Середюк, що виправили огріхи.

Паркування у центрі столиці Михайлові вартувало пів тисячі гривень. Замість кількох годин стоянки мобільний застосунок міської влади «Київ цифровий» нарахував усі 24. Тариф – 35 гривень година. Наступного дня, коли водій припаркувався знову, борг збільшився.

«Я вже звик, що система нагадує про те, що ти не завершив. Цього разу цього не було. Треба оплатити борг 717 гривень», – розповів водій Михайло Жернаков.

Інакше ні припаркуватися, ні придбати квитки на громадський транспорт. Ще один користувач Юрій заборгував «Києву цифровому» двічі.

«Я пам’ятаю як закінчував паркування. Але чесно, не перевірив чи я закінчив і коли я через кілька годин звернувся до цього додатку, то я дізнався, що я досі паркуюсь», – каже водій Юрій Бодахов.

Про те, що авто нібито досі на парковці в Києві, дізнався і Роман. На той момент він уже відправився у відпустку.

«Я не отримав ніякого повідомлення, або пропустив його, скоріше не отримав. Отримав через кілька днів, коли вже був на морі з зі здивуванням», – розповів водій Роман Вибрановський.

І от «5 канал» вирішив спробувати – як це працює. У мобільному додатку необхідно вказати номер свого авто. Потім – почати паркування. І от можна побачити, як почався відлік. Коли ж ви завершили свою стоянку, необхідно не забути і також вказати це в застосунку.

Повернути гроші за паркування можна, лише якщо довести вину розробника мобільного застосунку і якщо до суду піде не один, а ціла група постраждалих. Якщо ж ви знаєте, що не завершували стоянку в додатку, повернути списане не вдасться.

«Люди ж не підуть судитися за 500 грн, тому краще вже сплатіть, інакше ви не зможете далі користуватися сервісом», – каже водій Михайло Жернаков.

«Якщо людина, всього навсього забула поставити відмітку про те, що паркування завершено, то, звичайно, у цьому випадку підстав для стягнення у цьому випадку не буде. В іншому випадку, у разі доведення вини, особа має звернутися до суду про стягнення безпідставно отриманих коштів», – пояснює адвокат Олег Кубрак.

Після численних скарг розробники вирішили оновити застосунок. Про незавершене паркування тепер нагадуватимуть частіше.

«Ми бачимо, що люди хочуть, щоб ми їм нагадували щогодини. Особисто мені це здається занадто. То ми ще зараз думаємо як цю історію впровадити у «Києві цифровому», – розповів директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.

Що точно працюватиме, то це автоматичне завершення паркування.

«Для того, щоб зняти зауваження користувачів. Все, о 22 годині завершуються всі автоматично паркування», – пояснює директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.

А ось водії закликають розробників до більшого: щоби застосунок автоматично вимикав нарахування, щойно авто виїде з парковки.